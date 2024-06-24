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"Сталевий фронт" Ахметова передав ГУР штурмові кораблі

Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав ГУР штурмові кораблі (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт” Ріната Ахметова воїнам Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) передали три кораблі CB90 загальною вартістю 165 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідо ленян компанії.

"Ми доставляли їх сюди дуже довго, близько пів року, але сьогодні вони нарешті доставлені, і хлопці можуть виконувати бойові завдання. Також бійці пройшли навчання для того, щоб правильно цими машинами володіти і розпоряджатися. Ця машина розвиває високу швидкість на воді, є високоманевреною, щоб виконувати найважчі завдання", - розповів керівник проєктного офісу "Метінвесту" Олександр Водовіз. 

Кораблі CB90 призначені для виконання низки завдань. Вони можуть використовуватись для десантних операцій, спостереження за акваторією, а також виконувати роль патрульних катерів чи  спеціальних плавзасобів вогневої підтримки.

 

"Наш підрозділ дякує за надану техніку. Кораблі добрі, дуже потужні. Вони будуть використовуватися для знищення ворога", - прокоментував представник ГУР. 

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива Ріната Ахметова і його бізнесів, створена для допомоги українським захисникам. 

Від початку повномасштабного вторгнення росії бізнесмен спрямував на підтримку ЗСУ та цивільних громадян понад 9 млрд грн.

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