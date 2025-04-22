"Сталевий фронт" Ахметова передав енергетичне обладнання для K2 на 2 млн гривень

В умовах постійних обстрілів, коли електромережі пошкоджені або недоступні, військові покладаються на автономні джерела живлення: генератори та зарядні станції.

Цього разу "Сталевий фронт" передав зарядних станцій EcoFlow 20-му окремому полку безпілотних систем K-2. Це портативні пристрої, які дозволяють заряджати дрони, рації, планшети, тепловізори, та живити освітлення.

Також передано 18 генераторів для забезпечення генерації та стабільної роботи техніки, теплових гармат і польових медичних пунктів.

"Стабільне живлення на фронті - не комфорт, а необхідність. Дрони, системи зв'язку, медичне обладнання - все залежить від енергетики. Саме тому ми системно передаємо зарядні станції, генератори та все, що дозволяє українським воїнам не втрачати боєздатність навіть в найтяжчих умовах", - пояснює Олександр Водовіз, голова офісу генерального директора групи "Метінвест".

Нагадаємо, ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова з початку війни системно підтримує армію - від бронетехніки та укриттів до спеціального обладнання і логістики. Лише у 2024 році було передано понад 6 тисяч одиниць спецобладнання, зокрема енергетичного.

Наразі сума, спрямована Рінатом Ахметовим на підтримку України, перевищила 11,3 млрд грн.