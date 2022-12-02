UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Сталевий фронт" Ахметова передав бійцям вже 40 мобільних укриттів

Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав бійцям вже 40 мобільних укриттів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала вже 40 модульних укриттів для зміцнення бліндажів, які при правильній установці здатні захистити навіть від артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

Модульні укриття для бліндажів - спеціальна захисна конструкція, вдосконалена інженерами та технологами "Метінвесту".

Після занурення на півтора метри під землю ці укриття можуть витримати удар 152-міліметрових артилерійських снарядів. Всередині - всі умови для комфортного перебування бійців: зона відпочинку, місця для буржуйок і виходи для труб, стоки для води, запасний вихід із драбиною.

Модульні укриття - абсолютно нетипова для підприємств "Метінвесту" продукція. Однак, задля забезпечення української армії, металурги налагодили виробництво цих споруд з хвилястої сталі.

Собівартість виробництва одного такого укриття - близько 200 тис. гривень, однак компанія передає їх абсолютно безкоштовно.

"Метінвест і надалі буде виготовляти модульні укриття на потреби або військових, або цивільних - залежно від запиту. Наразі потужність нашого виготовлення - приблизно 30 штук на місяць. Але якщо буде потрібно, ми наростимо темпи виготовлення захисних конструкцій", - зазначив представник компанії Микола Петряков.

Також "Метінвест" продовжує виготовляти та передавати бійцям пічки: було відправлено вже понад 300 штук. Всього ж, в рамках ініціативи "Сталевий фронт", підприємства Ахметова передадуть військовослужбовцям 2500 пічок.

Як відомо, в рамках "Сталевого фронту" підприємства Ахметова передали на передову понад 150 тис. засобів бронежилетів.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест