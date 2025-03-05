"Сталевий фронт" Ахметова передав 157-й ОМБр велику партію транспорту

157-ма окрема механізована бригада отримала від "Сталевого фронту" десять квадроциклів, один пікап, пасажирський автобус Mercedes Sprinter на 17 місць та два вантажопасажирські мікроавтобуси. Особливу увагу приділили вибору квадроциклів: врахували досвід інших підрозділів і бойові умови, в яких доведеться працювати техніці.

"Ці квадроцикли значно підвищать нашу мобільність і дозволять швидко діставатися до позицій, де інша техніка не пройде. Ми використовуватимемо їх для евакуації поранених, доставки боєкомплекту та розвідки. В умовах фронту така техніка критично необхідна", - зазначив боєць 157-ї бригади.

Для військових обрали потужну 600-кубову модель квадроциклів, яка добре зарекомендувала себе в бойових умовах. Вона оснащена повним приводом, пониженою передачею, переднім і заднім блокуванням, що дозволяє долати складну місцевість. Окрім того, квадроцикли мають лебідку на 1,2 тонни, спеціальні колісні диски (бедлоки), що дають змогу рухатися навіть на спущеній шині, а також фаркоп для причепів і захисні силові дуги.

"Ми завжди орієнтуємося на потреби військових і намагаємося передавати саме те, що їм потрібно найбільше. Ці квадроцикли не просто підвищать мобільність підрозділу, а й допоможуть у критичних ситуаціях, коли дорога кожна секунда", - прокоментував представник "Сталевого фронту" Антон Гончарук.

"Сталевий фронт" – це спільна ініціатива усіх бізнесів Ріната Ахметова, яка об’єднує їхню допомогу силам оборони України. Наразі сума, спрямована Рінатом Ахметовим на підтримку України, перевищила 11,3 млрд грн.