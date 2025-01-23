"Сталевий фронт" Ахметова надіслав "Азову" техніку для польового госпіталю

Передане обладнання включає апарати штучної вентиляції легень HAMILTON-T1, портативний ультразвуковий апарат Venue Go, мобільний операційний стіл, інфузійні насоси, набори для переливання крові тощо.

Цей список можна назвати "золотим стандартом" для військової операційної, яка покриває широкий спектр екстрених потреб і забезпечує автономну роботу без значної підтримки зі сторони тилу.

Крім того, передана техніка включає оснащення реанімобіля: апарати ШВЛ та УЗД, аспіратори, монітори життєво важливих показників.

"Тут обладнання операційної та реанімобіля – все необхідне, щоб якісно і швидко проводити операції у будь-яких умовах і рятувати життя наших захисників. Ми передаємо це з великою вдячністю бійцям, які боронять країну", – прокоментувала Ксенія Сухова, представниця "Сталевого фронту".

Техніка покриває потреби для надання екстреної допомоги при загрозливих для життя травмах, характерних для бойових умов: поранення, кровотечі, вибухові травми, опіки, переломи, травми грудної клітини. Це набір "швидкого реагування", який дозволяє стабілізувати пораненого, врятувати життя та підготувати до подальшої евакуації в тил.

"Отримане обладнання значно підвищить наші можливості з надання медичної допомоги в польових умовах. Ми вдячні за підтримку, яка рятує життя наших побратимів", – додав Іван Ігнатьєв, начальник логістики 12 бригади спеціального призначення "Азов".

Як відомо, весь 2024 рік бійці бригади виконували завдання на найскладніших ділянках фронту, зокрема на Лиманському та Торецькому напрямках.