"Сталевий фронт" Ахметова надіслав "Азову" техніку для польового госпіталю
Ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова надала 12 бригаді спеціального призначення “Азов” комплект медичного обладнання, що дозволить обладнати повноцінний польовий госпіталь у зоні бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ініціативи.
Передане обладнання включає апарати штучної вентиляції легень HAMILTON-T1, портативний ультразвуковий апарат Venue Go, мобільний операційний стіл, інфузійні насоси, набори для переливання крові тощо.
Цей список можна назвати "золотим стандартом" для військової операційної, яка покриває широкий спектр екстрених потреб і забезпечує автономну роботу без значної підтримки зі сторони тилу.
Крім того, передана техніка включає оснащення реанімобіля: апарати ШВЛ та УЗД, аспіратори, монітори життєво важливих показників.
"Тут обладнання операційної та реанімобіля – все необхідне, щоб якісно і швидко проводити операції у будь-яких умовах і рятувати життя наших захисників. Ми передаємо це з великою вдячністю бійцям, які боронять країну", – прокоментувала Ксенія Сухова, представниця "Сталевого фронту".
Техніка покриває потреби для надання екстреної допомоги при загрозливих для життя травмах, характерних для бойових умов: поранення, кровотечі, вибухові травми, опіки, переломи, травми грудної клітини. Це набір "швидкого реагування", який дозволяє стабілізувати пораненого, врятувати життя та підготувати до подальшої евакуації в тил.
"Отримане обладнання значно підвищить наші можливості з надання медичної допомоги в польових умовах. Ми вдячні за підтримку, яка рятує життя наших побратимів", – додав Іван Ігнатьєв, начальник логістики 12 бригади спеціального призначення "Азов".
Як відомо, весь 2024 рік бійці бригади виконували завдання на найскладніших ділянках фронту, зокрема на Лиманському та Торецькому напрямках.
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