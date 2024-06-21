Україна 25 червня проведе конференцію, вона дасть старт переговорам про вступ у ЄС, - Шмигаль
25 червня буде проведена Міжурядова конференція Україна-ЄС. Саме вона дасть формальний старт для переговорів про вступ України до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
За його словами в цьому місяці є одразу декілька історичних подій, які змінять Україну та її місце у світі.
"Перше - це Саміт миру. Унікальний захід, який починає реальний шлях до справедливого миру. Друге - це початок перемовин про вступ України до ЄС. Вже 25 червня ми проведемо Міжурядову конференцію Україна-ЄС, яка знаменує формальний початок переговорів про наш вступ", - пояснив прем'єр.
Далі за його словами, Київ почне детальні технічні переговори за десятками різних глав майбутньої угоди.
"Одночасно продовжуємо нашу інтеграцію до Євросоюзу за всіма напрямками", - констатував Шмигаль.
Україна та ЄС
14 грудня минулого року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
Днями посли Євросоюзу схвалили переговорну рамку щодо вступу України до блоку. Повідомлялося, що переговори розпочнуться вже 25 червня.
При цьому, польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка попередив, що вступні переговори України з Європейським союзом, ймовірно, будуть складними, оскільки є спірні сфери.
У свою чергу, посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть зайняти менше десяти років. Причому це залежить не тільки від Києва, а й від решти 27 країн-членів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.