"Стала центром континенту". Перед будівлею Єврокомісії підняли прапор України
Сьогодні, 23 лютого, перед будівлею Єврокомісії замайорів український прапор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.
"Дух і рішучість наших українських друзів надихають усіх нас. Сьогодні ми з гордістю підіймати їхній прапор перед будівлею Єврокомісії", - заявила фон дер Ляйєн.
Вона зауважила, що колись Україна приєднається до європейської родини. І одного дня цей прапор щодня майорітиме високо в Брюсселі, "де йому по праву належить місце".
"Ми з вами. Ми були з вами в цій екзистенціальній боротьбі з самого початку. Україна стала центром нашого континенту. Місце, де підтримуються наші цінності, де захищається наша свобода, де пишеться майбутнє Європи. Слава Україні", - наголосила голова Єврокомісії.
Нагадаємо, днями глава європейської дипломатії Жозепа Боррель заявив, що Україна вже стала членом європейської сім'ї.
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