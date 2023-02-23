ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Стала центром континенту". Перед будівлею Єврокомісії підняли прапор України

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 23 лютого 2023 19:41
"Стала центром континенту". Перед будівлею Єврокомісії підняли прапор України Фото: перед будівлею Єврокомісії підняли прапор України (twitter.com vonderleyen)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 лютого, перед будівлею Єврокомісії замайорів український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

"Дух і рішучість наших українських друзів надихають усіх нас. Сьогодні ми з гордістю підіймати їхній прапор перед будівлею Єврокомісії", - заявила фон дер Ляйєн.

Вона зауважила, що колись Україна приєднається до європейської родини. І одного дня цей прапор щодня майорітиме високо в Брюсселі, "де йому по праву належить місце".

Фото: перед будівлею Єврокомісії підняли прапор України (twitter.com vonderleyen)

"Ми з вами. Ми були з вами в цій екзистенціальній боротьбі з самого початку. Україна стала центром нашого континенту. Місце, де підтримуються наші цінності, де захищається наша свобода, де пишеться майбутнє Європи. Слава Україні", - наголосила голова Єврокомісії.

Нагадаємо, днями глава європейської дипломатії Жозепа Боррель заявив, що Україна вже стала членом європейської сім'ї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Київ Урсула фон дер Ляйєн
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто