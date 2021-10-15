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Стал известен план визита главы Пентагона в Украину

Автор: Инна Собора

Министр обороны Ллойд Остин отправляется в поездку в Европу в эти выходные. Он, в частности, посетит Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Ожидается, что в Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. В ходе встречи Остин подтвердит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной и оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Остин вскоре совершит рабочий визит в Европу. В рамках визита он планирует посетить Украину.

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Владимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныСоединенные Штаты Америки