Стал известен первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу. Им стал японец Юто Хоригоме.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Олимпиады-2020.
Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим - Джаггер Итон из США (35,35).
Украинские скейтбордисты на нынешней Олимпиаде не представлены.
Хоригоме 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в "стрит". Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио, что позволило японской команде выйти на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду.