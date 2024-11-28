Стадіон-довгобуд у Ірпені хочуть перетворити на великий спорткомплекс для ветеранів

В Ірпені хочуть завершити спортивний довгобуд - комплекс на балансі Державного податкового університету. Попри готовність цього обʼєкту приблизно на 90%, він як і територія навчального закладу, зазнав значних руйнувань навесні 2022 року через ворожі обстріли. Наразі там пропонують створити спортивно-реабілітаційний центр для ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

За її словами, роботи з будівництва спорткомплексу Державного податкового університету з фізкультурно-реабілітаційним центром розпочалися задовго до повномасштабного втортнення і станом на початок 2022 року цей проєкт знаходився майже на фінальній стадії. Втім, згодом його територія як і споруди на ній зазнали значних руйнувань через обстріли росіян навесні 2022 року. Так само як і вся територія університету.

Після деокупації Київської області і початку її відновлення, додала Шуляк, плани щодо завершення цього обʼєту почали лунати знову, але через брак фінансування цей проєкт опинився на паузі. Нині ж пропонується на базі спорткомплексу створити спортивно-реабілітаційний центр для ветеранів.

"Ми підтримуємо спільну ініціативу з народним депутатом Василем Вірастюком щодо створення спортивно-реабілітаційного центру на базі недобудованого спортивного комплексу Державно податкового університету. Це надважлива ініціатива як у контексті реінтеграції наших ветеранів, так і в контексті стратегії розвитку Ірпінської громади, тож нині у цього обʼєкту є всі шанси", - підкреслила Шуляк.

Вона пояснила, що адаптивні види спорту є запорукою не лише фізичної адаптації українських захисників, а і психологічної. Так, разом з Федерацією стронгмену України "Слуга Народу" започаткували всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців "Сильні України".

Під головним суддівством Василя Вірастюка ці змагання надихають та мотивують наших учасників до нових досягнень.

Основними цілями змагань є:

Поліпшення фізичного, психічного та емоційного здоров’я через фізичну активність та командну роботу;

Соціальна адаптація та інтеграція ветеранів, які зазнали фізичних чи психологічних травм, осіб з інвалідністю;

Мотивація до розвитку та участі у престижних всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

Створення ветеранської спортивної спільноти, спортивних амбасадорів та лідерів-ветеранів у регіонах.

"Як показав кейс "Сильних України", адаптивні види спорту - надзвичайно дієвий спосіб реінтеграції і реабілітації ветеранів. Вони потребують підтримки у поверненні до цивільного життя, і спорт відіграє важливу роль у цьому процесі, зменшує соціальну ізоляцію, сприяє новим соціальним зв’язкам та надає платформу для самовираження і досягнень", - підкреслила Шуляк.

За її словами, обʼєкт Державного податкового університету має багато переваг над іншими. Більшість робіт тут вже виконані, а широка варіативність у майбутній його експлуатації допоможе більш гнучко планувати та застосовувати найкращі практики спортивної реабілітації наших захисників.

"Ірпінь може стати першим містом, яке може створити такий спортивний простір. Тому університету, місцевій та центральній владі слід обʼєднатися спільно з донорами, бізнесом та партнерами, щоб знайти всі можливості для такого перетворення. Раніше ми вже проводили подібні зустрічі, але нині їх слід відновити з новою силою, щоб досягти якнайшвидшого результату", - резюмувала парламентарка.