Стабільний газовий баланс в Україні вимагає довгострокового планування, - експерт

"На сьогодні великої проблеми з газом для розподіленої генерації немає, адже є пільгові ціни для об’єктів соціальної сфери, критичної інфраструктури (якою є розподілена генерація - ред.)", - зазначив експерт.

Водночас, за його словами, у разі необхідності збільшення обсягів постачання газу виникне питання доступності необхідного обладнання.

"Якщо буде необхідність збільшувати постачання газу, то питання в тому, що необхідної кількості газопоршневих установок швидко Україні ніхто не надасть", - наголосив Ігнатьєв.

На його думку, для побудови газопоршневої генерації необхідно близько чотирьох років. Відповідно, газовидобувні компанії також потребують стабільних і прогнозованих умов, щоб нарощувати власний видобуток.

"Для побудови газопоршневої генерації потрібно приблизно чотири роки, а з горизонтом планування в чотири роки газовики можуть збільшити власний видобуток", - підкреслив експерт.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що залучення приватних трейдерів і перегляд механізму ПСО допоможе зберегти газовий баланс України.