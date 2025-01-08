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В ССО показали, чим закінчилася для росіян спроба штурму позиції ЗСУ в Курській області

Середа 08 січня 2025 08:15
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В ССО показали, чим закінчилася для росіян спроба штурму позиції ЗСУ в Курській області Ілюстративне фото: бійці ССО показали відео відбиття російських штурмів у Курській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України під час спроб противника у Курській області в ході штурмів з танками та бронемашинами захопити позицію ЗСУ завдали ворогу втрат як в техніці, так і в особовому складі. Українські захисники показали кадри відбиття чергової армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.

Зазначається, що українські спецпризначенці разом з підрозділами Сил оборони України відбили спроби військ РФ "штурмувати один з населених пунктів у Курській області".

Так, екіпажі БпАК (безпілотні авіаційні комплекси) ССО уразили 2 російські танки та 3 броньованих машини.

Крім того, оператори ССО знищили чотирьох військовослужбовців армії противника, які намагалися штурмувати позиції українських оборонців.

"Працюємо далі", - додали в ССО.

В мережі було оприлюднено відео ураження ворожої техніки під час російських штурмів, які закінчилися для противника фіаско.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 7 січня у Генштабі ЗСУ розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.Також у військовому командуванні поінформували, що ворог активно атакував на Покровському напрямку та у Курській області.

Зазначимо, в оприлюдненому 8 січня звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що Сили оборони України просунулися в Курській області на північний захід від Суджі. При цьому в матеріалі також вказувалося, що в тій же області також фіксувалося просування й військ РФ.

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