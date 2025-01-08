В ССО показали, чим закінчилася для росіян спроба штурму позиції ЗСУ в Курській області
Сили оборони України під час спроб противника у Курській області в ході штурмів з танками та бронемашинами захопити позицію ЗСУ завдали ворогу втрат як в техніці, так і в особовому складі. Українські захисники показали кадри відбиття чергової армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.
Зазначається, що українські спецпризначенці разом з підрозділами Сил оборони України відбили спроби військ РФ "штурмувати один з населених пунктів у Курській області".
Так, екіпажі БпАК (безпілотні авіаційні комплекси) ССО уразили 2 російські танки та 3 броньованих машини.
Крім того, оператори ССО знищили чотирьох військовослужбовців армії противника, які намагалися штурмувати позиції українських оборонців.
"Працюємо далі", - додали в ССО.
В мережі було оприлюднено відео ураження ворожої техніки під час російських штурмів, які закінчилися для противника фіаско.
Нагадаємо, у вечірньому зведенні 7 січня у Генштабі ЗСУ розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.Також у військовому командуванні поінформували, що ворог активно атакував на Покровському напрямку та у Курській області.
Зазначимо, в оприлюдненому 8 січня звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що Сили оборони України просунулися в Курській області на північний захід від Суджі. При цьому в матеріалі також вказувалося, що в тій же області також фіксувалося просування й військ РФ.
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