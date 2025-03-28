ССО "Метінвесту" розповів про декарбонізацію та цифровізацію компанії

"Тренд на декарбонізацію відкриває можливості для виробництва окатків DRI-класу, HBI та електросталі, а також для модернізації наших українських та європейських підприємств та розширення дистрибуційної мережі. Тож на найближчі 10 років нам точно є що робити. Наразі немає адекватних замінників сталі - вона унікальна як матеріал для виробництва багатьох речей, і є на 100% перероблюваною. Майже все можна зробити зі сталі. Ми маємо сировинну базу, ринок і команду спеціалістів – треба просто брати й робити", - каже Ніколаєнко.

Також, за його словами, компанія активно використовує управлінські ERP-системи, які постійно розвиваються та дають змогу оперативно працювати з цифрами й аналітикою.

"Ми маємо багато цифрових інструментів, Не всі з них ми використовуємо повною мірою, але активно розвиваємо ці механізми, і вони вже дають відчутний економічний ефект: вихід на нових клієнтів, систематизацію прайсингу та більш структуроване ціноутворення. Крім того, автоматизація документообігу допомагає мінімізувати помилки та вплив людського фактору. У результаті скорочується час роботи з клієнтом і оброблення замовлень, а також зменшується кількість помилок", - пояснив комерційний директор.

Крім того, за його словами, активно компанія застосовує і елементи ШІ - вже стало набагато простіше шукати інформацію, а з часом цей функціонал буде розширено.

Як відомо, "Метінвест" Ахметова раніше запровадив власну розробку на основі ШІ, яка отримала назву ForgeCheck. Вона виявляє дефекти при виробництві слябів – металургійного напівфабрикату, з якого виготовляється листовий прокат на "Запоріжсталь". Прогнозована економія на рік для компанії вже становить 250 тисяч доларів, але це не межа.

Раніше "Метінвест" включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.