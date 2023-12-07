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ССО на Авдіївському напрямку вдарили по групі окупантів: знищено вісім росіян (відео)

Архівне фото: ССО на Авдіївському напрямку вдарили по групі окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили групу росіян на Авдіївському напрямку і за допомогою міномета вдарили по ній. Вісьмох окупантів вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Оператори ССО продовжують виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку та перешкоджати спробам окупаційних військ оточити місто", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в нічний час воїни 8-го полку за допомогою коптера з тепловізійним баченням зафіксували спробу противника завести підкріплення на передові позиції. 

"По ворогу було оперативно завдано нищівного удару. У результаті професійних дій операторів ССО вісім окупантів знищено, ще один отримав поранення", - додали військові.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного заводу.

Наразі по всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої, однак особливу увагу російські окупанти приділяють Степовому, що на північний захід від міста. Загарбники хочуть захопити його, щоб перерізати логістику ЗСУ.

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