США зруйнували хакерську мережу російської розвідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США .

"Вдруге за два місяці ми завадили спонсорованим хакерам почати кібератаки під прикриттям зламаних американських маршрутизаторів", - заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

Міністерство юстиції заявило, що в січні 2024 року санкціонована судом операція нейтралізувала мережу із сотень маршрутизаторів малих і домашніх офісів, які контролює російська розвідка і які використовуються "для приховування та іншого забезпечення різних злочинів".

"У цьому випадку російські спецслужби звернулися до злочинних угруповань із проханням допомогти їм атакувати домашні та офісні маршрутизатори, але Міністерство юстиції відключило їхню схему", - додав генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Гарланд заявив, що Міністерство юстиції активізує зусилля з припинення кіберкампаній російського уряду проти США та їхніх партнерів, включно з Україною.

Кібератаки на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Увечері вівторка, 30 січня, у Росії почалися масштабні проблеми з мережею Інтернет.

Нещодавно ми повідомляли, що українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.

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