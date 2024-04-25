В США зробили заяву щодо повернення чоловіків в Україну

Офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек заявив, що призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків є "складним питанням".

"Складне питання, що робити з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі", - сказав представник Держдепартаменту.

Сайзек також зауважив, що доля громадян України - насамперед її справа, й зауважив, що українському урядові слід "уважно діяти щодо цього питання".

"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, - вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи" - сказав він.

Водночас Сайзек наголосив, що правильним є те, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію, та додав, що уряд США поважає право уряду України визначати свою політику.