США зняли санкції з хунти у М'янмі: ЗМІ назвали причину

Як пише видання лідер хунти, генерал Мін Аун Хлаїнг публічно похвалив Дональда Трампа та надіслав йому листа з проханням про скасування обмежень. У листі від 11 липня генерал назвав Трампа "справжнім патріотом" і "сильним лідером", який веде свою країну до процвітання.

Він також просив про зменшення 40-відсоткових тарифів, запроваджених щодо М’янми, та висловив готовність до перемовин щодо торгівельної угоди зі США.

Після цього, як зазначає Independent, Міністерство фінансів США без жодних публічних пояснень зняло санкції з чотирьох осіб і трьох компаній, які мають тісні зв’язки з військовим режимом.

Водночас правозахисна організація назвала це рішення "надзвичайно тривожним" і наголосила, що воно може свідчити про зміну підходу США до режиму, який у 2021 році скинув демократично обраний уряд Аун Сан Су Чжі та був звинувачений у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді.

Аун Сан Су Чжі, яка свого часу отримала Нобелівську премію миру, вже п’ятий рік перебуває під арештом. Їй загрожує 27 років ув’язнення за політично вмотивованими обвинуваченнями, які покликані повністю усунути її з політичного життя.