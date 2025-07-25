США зняли санкції з хунти у М'янмі: ЗМІ назвали причину

США тихо скасували санкції проти ключових союзників військової хунти М'янми після похвали американського президента Дональда Трампа. Лідер хунти назвав Трампа "справжнім патріотом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Independent.
Як пише видання лідер хунти, генерал Мін Аун Хлаїнг публічно похвалив Дональда Трампа та надіслав йому листа з проханням про скасування обмежень. У листі від 11 липня генерал назвав Трампа "справжнім патріотом" і "сильним лідером", який веде свою країну до процвітання.
Він також просив про зменшення 40-відсоткових тарифів, запроваджених щодо М’янми, та висловив готовність до перемовин щодо торгівельної угоди зі США.
Після цього, як зазначає Independent, Міністерство фінансів США без жодних публічних пояснень зняло санкції з чотирьох осіб і трьох компаній, які мають тісні зв’язки з військовим режимом.
Водночас правозахисна організація назвала це рішення "надзвичайно тривожним" і наголосила, що воно може свідчити про зміну підходу США до режиму, який у 2021 році скинув демократично обраний уряд Аун Сан Су Чжі та був звинувачений у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді.
Аун Сан Су Чжі, яка свого часу отримала Нобелівську премію миру, вже п’ятий рік перебуває під арештом. Їй загрожує 27 років ув’язнення за політично вмотивованими обвинуваченнями, які покликані повністю усунути її з політичного життя.
У лютому 2021 року в М'янмі стався переворот - військові захопили владу в країні, після чого у М'янмі спалахнули протести. Демонстранти вимагали звільнення з-під варти обраних лідерів держави і відновлення демократії.
Європейський союз та Сполучені Штати запровадили санкції проти посадовців М’янми після військового перевороту, та жорстокого придушення масових протестів.
22 березня 2023 року ЄС включив до санкційного списку лідера хунти генерала Міна Ауна Хлаїна, дев’ятьох інших високопосадовців армії, а також голову виборчої комісії країни. Всі вони підпали під заборону на в’їзд та заморожування активів на території ЄС.
Більшість із цих фігурантів уже перебували під санкціями США. У своєму останньому рішенні Вашингтон додатково запровадив обмеження проти начальника поліції М’янми, командувача армійських спецоперацій і двох військових підрозділів.
Детальніше про ситуацію в М'янмі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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