У США не знають, з якою метою війська КНДР могли прибути у Курську область

За його словами, цілком ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська.

"Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим", - заявив Кірбі.

Водночас до цього Кірбі заявляв, що Штати не знають, як солдат КНДР будуть задіювати у війні проти України.

"Ми знаємо, що є принаймні кілька тисяч північнокорейських солдатів на, здається, трьох військових тренувальних базах на сході Росії. Чого саме їх навчають, ми не знаємо, чи будуть і яким чином вони будуть задіяні у цій війні проти України, ми також цього не знаємо", - сказав днем раніше він.

Солдати Північної Кореї у Росії

Північна Корея направила своїх солдатів до Росії для підтримки у війні проти України.

За даними ГУР Міноборони, частина військових КНДР вже на Курському напрямку. Путін заявив, що це передбачено "договором про стратегічне партнерство" з КНДР.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що обмін зброєю між КНДР і Росією порушує резолюцію ООН.