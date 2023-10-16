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США знайшли нове джерело фіндопомоги Україні, - ЗМІ

Фото: США готують фінансову допомогу Україні в обхід бюджету (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Адміністрація президента Джо Байдена шукає фінансування для України поза бюджетом США. Якщо продовжити через конгрес - бюджету вистачить максимум на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AXIOS.

В умовах обмеженого бюджету США адміністрація Байдена вивчає та впроваджує незвичайні способи досягнення своїх цілей в Україні без схвалення Капітолію. Чиновникам Байдена зрозуміло, що їхні можливості надавати допомогу Україні та Ізраїлю та фінансувати уряд обмежені.

"Немає такого гігантського набору ресурсів, для якого нам не потрібен Конгрес", - сказала Йеллен New York Times минулого тижня.

Вихід з положення

Союзники США залежать від військової допомоги для ведення війн як у Європі, так і на Близькому Сході. Самому уряду США, у такому режимі, загрожує зупинка роботи за місяць.

Цього тижня у Люксембурзі міністр фінансів Джанет Йеллен планує закликати європейських чиновників зробити конкретні кроки, щоб отримати відсотки, отримані від російських активів на суму близько 200 мільярдів доларів, які зберігаються на європейських рахунках, за словами американського чиновника.

В іншому випадку

Адміністрація Байдена також розглядає можливість використання існуючої грантової програми Держдепартаменту для надання допомоги Україні у закупівлі зброї, повідомляє Politico.

Цього тижня Адміністрація президента готується направити Конгресу новий запит про додаткові витрати з проханням виділити більше грошей на охорону кордонів, Україну, Ізраїль, та, можливо, Тайвань.

Цього місяця Пентагон оголосив, що відправив Україні понад 1 мільйон іранських боєприпасів, які він вилучив на шляху до Ємену.

Раніше ми повідомляли, що США надасть Україні пакет озброєнь на суму понад 2 млрд доларів. Вартість пакета військової допомоги, нещодавно схваленим США, становила 200 млн доларів.

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