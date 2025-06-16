США змінюють курс на Близький Схід? Авіаносець Nimitz покинув Південнокитайське море

Американський авіаносець USS Nimitz у понеділок вранці несподівано вийшов із Південнокитайського моря та взяв курс на захід, ймовірно в напрямку Близького Сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це сталося після того, як запланований офіційний візит до центрального В’єтнаму було скасовано з невідомих причин.
За даними, авіаносець змінив маршрут незадовго до заходу в порт Дананг. Прийом, запланований на 20 червня, було скасовано.
Джерела Reuters повідомили, що рішення ухвалили через "надзвичайну оперативну потребу", про яку інформувало посольство США у Ханої. Офіційний коментар з боку американської дипломатичної місії наразі відсутній.
Минулого тижня ударна група Nimitz брала участь в операціях морської безпеки в Південнокитайському морі.
Як зазначив Тихоокеанський флот США, ці дії були частиною "рутинної присутност" американських ВМС в Індо-Тихоокеанському регіоні.
USS Nimitz (CVN-68) - це американський атомний авіаносець класу Nimitz, який перебуває на озброєнні ВМС США з 1975 року. Судно має довжину понад 330 метрів, може розмістити до 90 літаків і вертольотів, а також екіпаж із понад 5 тисяч осіб.
Авіаносець входить до складу ударної групи ВМС США й бере участь у регулярних операціях у Тихоокеанському регіоні.
USS Nimitz здатен проводити повноцінні бойові операції, зокрема запуск винищувачів F/A-18, ведення радіоелектронної боротьби та забезпечення повітряної підтримки. Його присутність часто свідчить про готовність США швидко реагувати на загострення конфліктів у регіоні.
Після повернення Дональда Трампа в Білий дім у березні 2025 року адміністрація США зробила спробу укласти нову ядерну угоду з Іраном. Вашингтон поставив чіткий ультиматум: два місяці на переговори, інакше - удари по ядерній інфраструктурі.
Переговори велися важко: США наполягали на повній відмові Тегерана від збагачення урану до рівня, придатного для створення ядерної зброї. Іран, у свою чергу, погоджувався лише на обмежене збагачення та відмовлявся від повного демонтажу своєї ядерної програми.
Наприкінці травня США висунули додаткові вимоги: згорнути програму розробки ракет дальнього радіусу дії та допустити американських інспекторів до ядерних об'єктів. Іран різко відмовився, заявивши, що не дозволить порушувати свої "ядерні права".
Зрив переговорів став каталізатором для нової фази конфлікту: у ніч на 13 червня Ізраїль почав масовані удари по ядерних і військових об’єктах Ірану. У відповідь іранські військові атакували ізраїльські міста ракетами й дронами.
Дональд Трамп заявив, що США готові розглянути можливість удару по підземному ядерному комплексу в Фордо, що може стати новим етапом ескалації.
Стало відомо, що за даними Армії оборони Ізраїлю, з п'ятниці було завдано близько 250 ударів по 720 цілях на іранській території.
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