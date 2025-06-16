США змінюють курс на Близький Схід? Авіаносець Nimitz покинув Південнокитайське море

Це сталося після того, як запланований офіційний візит до центрального В’єтнаму було скасовано з невідомих причин.

За даними, авіаносець змінив маршрут незадовго до заходу в порт Дананг. Прийом, запланований на 20 червня, було скасовано.

Джерела Reuters повідомили, що рішення ухвалили через "надзвичайну оперативну потребу", про яку інформувало посольство США у Ханої. Офіційний коментар з боку американської дипломатичної місії наразі відсутній.

Минулого тижня ударна група Nimitz брала участь в операціях морської безпеки в Південнокитайському морі.

Як зазначив Тихоокеанський флот США, ці дії були частиною "рутинної присутност" американських ВМС в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Що відомо про USS Nimitz

USS Nimitz (CVN-68) - це американський атомний авіаносець класу Nimitz, який перебуває на озброєнні ВМС США з 1975 року. Судно має довжину понад 330 метрів, може розмістити до 90 літаків і вертольотів, а також екіпаж із понад 5 тисяч осіб.

Авіаносець входить до складу ударної групи ВМС США й бере участь у регулярних операціях у Тихоокеанському регіоні.

USS Nimitz здатен проводити повноцінні бойові операції, зокрема запуск винищувачів F/A-18, ведення радіоелектронної боротьби та забезпечення повітряної підтримки. Його присутність часто свідчить про готовність США швидко реагувати на загострення конфліктів у регіоні.