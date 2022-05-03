ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США заявили, что война в Украине может подорвать стабильность во всем мире

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 03 мая 2022 18:14
В США заявили, что война в Украине может подорвать стабильность во всем мире Фото: глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что война в Украине угрожает подорвать стабильность не только в Европе, но и во всем мире. Он добавил, что риск конфликта между крупными странами увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Российское вторжение в Украину угрожает подорвать не только стабильность в Европе, но и глобальный мир", - цитирует издание заявление Милли на слушаниях подкомитета Сената по ассигнованиям по оборонному бюджету.

По его словам, США находятся в критической и исторической геостратегической точке, когда американские вооруженные силы должны одновременно поддерживать постоянную боеготовность и модернизироваться.

"Если мы этого не сделаем, то рискуем безопасностью будущих поколений", - добавил он.

Военачальник также заявил, что мир становится все более нестабильным. Он отметил, что риск серьезного международного конфликта между крупными странами увеличивается.

Напомним, ранее Милли заявил, что ядерная риторика России стала провокационной и вероятность крупного конфликта между великими странами возрастает.

Война России против Украины идет 69-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Европа Война в Украине
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине