В США заявили, что Украина должна быть свободна от оккупации России

Украина должна быть свободной от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывода российских сил с востока Украины. Соединенные Штаты поддерживают украинский народ и связанные с Евромайданом надежды по богатую Украину.

Об этом заявила временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство США.

"Семь лет назад украинцы собрались на площади с требованиями к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия граждан вывели Украину на путь реформ, на котором было сделано нелегкое продвижение вперед", - заявила она.

При этом Квин отметила, что главным усилием Украины является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными кругами, что подкупают судей, народных депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу.

"Новые институты, направленные на уменьшение коррупции, углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, стабильная банковская и энергетическая отрасли и активное привлечение гражданского общества были бы невозможным без Евромайдана. Нужно еще немало сделать, чтобы осуществить стремление Революции Достоинства", - отметила она.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Праздник 21 ноября был установлен в память о событиях на Майдане 2013 года, с которых началась Революция Достоинства.

Кроме того, в центре Киева запланированы мероприятия, приуроченные к Дню Достоинства и Свободы. В связи с этим столичная полиция усилила меры безопасности.