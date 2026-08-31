США заявили про удари по підрозділах КВІР, які мінували Ормузьку протоку

Центральне командування Збройних сил США заявило, що американські війська "вжили обмежених і точних заходів" проти підрозділів Корпусу вартових ісламської революції, які встановлювали міни та створювали загрозу в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CENTCOM у соцмережі X.
Що заявили в CENTCOM
"По суті, Іран створив цю загрозу, а американські військові її усунули, щоб захистити цивільних моряків, торговельне судноплавство та вільний потік світової торгівлі", - заявило американське командування.
Військові США назвали неправдивою заяву КВІР, який охарактеризував удари як "акт агресії".
У неділю американські військові вперше за понад місяць завдали удару по іранському острову Ларак поблизу Ормузької протоки. Після цього Іран атакував американські війська в Йорданії.
За даними Bloomberg, світ ігнорує нові погрози США і продовжує торгувати з Іраном - спроба Вашингтона влаштувати "економічний наступ" виявилася малоефективною через позицію Китаю та небажання союзників розривати торговельні зв'язки.
Тим часом Катар веде перемовини з Іраном щодо деблокади Ормузу - Тегеран погодився скласти перелік умов для відновлення нормального руху суден. Утім, за даними того ж Bloomberg, Ормузька протока, ймовірно, все ще залишається замінованою попри заяви Трампа про її повне очищення.