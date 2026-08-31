США заявили про удари по підрозділах КВІР, які мінували Ормузьку протоку

За даними Bloomberg, світ ігнорує нові погрози США і продовжує торгувати з Іраном - спроба Вашингтона влаштувати "економічний наступ" виявилася малоефективною через позицію Китаю та небажання союзників розривати торговельні зв'язки.

Тим часом Катар веде перемовини з Іраном щодо деблокади Ормузу - Тегеран погодився скласти перелік умов для відновлення нормального руху суден. Утім, за даними того ж Bloomberg, Ормузька протока, ймовірно, все ще залишається замінованою попри заяви Трампа про її повне очищення.