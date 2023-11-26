У США заявили, що Конгресу буде важко вжити нових заходів щодо допомоги Україні до кінця року

"Конгрес вимагатиме зміни законів для того, щоб кордон повернувся до попереднього стану, - заявив він.

За словами політика, це може включати обмеження на в'їзд осіб, які шукають притулку, через мексиканський кордон та інші положення щодо його охорони.

Республіканці в Конгресі США прагнуть пов'язати схвалення іноземної військової допомоги з посиленням прикордонної політики після того, як президент Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, що продовжує фінансування уряду США до початку наступного року.

"Я думаю, що буде дуже важко домогтися цього до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону", - сказав Тернер.

Цього тижня Конгрес повертається до роботи, на порядку денному - ухвалення законів щодо Ізраїлю та України. Подальші ускладнення поставлять під питання, чи буде Вашингтон продовжувати надавати своїм союзникам ресурси та озброєння.

Військова допомога від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що США надали новий пакет військової допомоги для України.

Видання Politico писало, що Україна хоче отримати від Сполучених Штатів радари малої дальності Sentinel для відстеження балістичних ракет та інших об'єктів.

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