США заявили о готовности ответить на применение химоружия Сирией

США, Британия и Франция примут решительные и неотложные меры в случае применения в Сирии химического оружия. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министров иностранных дел Великобритании и Франции Джереми Ханта и Жан-Ива Ле Дриана.

Оно было подготовлено в связи с тем, что два года назад, как утверждает Запад, сирийские власти использовали химическое оружие в Хан-Шейхуне и почти год назад - в Думе.

"Режим (президента Башара, - ред.). Асада не должен идти на повторное применение химических вооружений в Сирии. Не должно быть никаких сомнений в нашей решимости действовать мощно и быстро, если режим Асада вновь применит эти вооружения в будущем", - говорится в заявлении.

Нагадаємо, посол США в ООН Ніккі Хейлі в п'ятницю заявила, що, за оцінками Вашингтона, режим Башара Асада використовував хімічну зброю в Сирії не менше 50 разів протягом семирічного конфлікту. За її словами, Росія одна застосувала 6 разів вето для того, щоб перешкодити засудити режим Асада за застосування хімічної зброї в Сирії.