ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США заявили о готовности ответить на применение химоружия Сирией

Новости » Политика    05.04.2019 - 17:43
США заявили о готовности ответить на применение химоружия Сирией
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Такое решение поддержали Британия и Франция

США, Британия и Франция примут решительные и неотложные меры в случае применения в Сирии химического оружия. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министров иностранных дел Великобритании и Франции Джереми Ханта и Жан-Ива Ле Дриана.

Оно было подготовлено в связи с тем, что два года назад, как утверждает Запад, сирийские власти использовали химическое оружие в Хан-Шейхуне и почти год назад - в Думе. 

"Режим (президента Башара, - ред.). Асада не должен идти на повторное применение химических вооружений в Сирии. Не должно быть никаких сомнений в нашей решимости действовать мощно и быстро, если режим Асада вновь применит эти вооружения в будущем", - говорится в заявлении.

Нагадаємо, посол США в ООН Ніккі Хейлі в п'ятницю заявила, що, за оцінками Вашингтона, режим Башара Асада використовував хімічну зброю в Сирії не менше 50 разів протягом семирічного конфлікту.  За її словами, Росія одна застосувала 6 разів вето для того, щоб перешкодити засудити режим Асада за застосування хімічної зброї в Сирії.

 

США отменили визу главному прокурору Гаагского трибунала Волкер сравнил выборы в Украине с выборами в США и Франции
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины СирияВеликобританияСоединенные Штаты АмерикиФранция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь