США заявили про готовність відповісти на застосування хімзброї Сирією

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Таке рішення підтримали Великобританія та Франція

США, Британія і Франція вживуть рішучих і невідкладних заходів у разі застосування в Сирії хімічної зброї. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майкла Помпео і міністрів закордонних справ Великобританії і Франції Джеремі Ханта і Жан-Іва Ле Дріана.

Воно було підготовлено у зв'язку з тим, що два роки тому, як стверджує Захід, сирійська влада використовували хімічну зброю в Хан-Шейхуні майже рік тому - в Думі.

"Режим (президента Башара, - ред.). Асада не повинен йти на повторне застосування хімічних озброєнь до Сирії. Не повинно бути жодних сумнівів у нашій рішучості діяти потужно і швидко, якщо режим Асада знову застосує ці озброєння в майбутньому", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, посол США в ООН Ніккі Хейлі у п'ятницю заявила, що, за оцінками Вашингтона, режим Башара Асада використовував хімічну зброю в Сирії не менше 50 разів протягом семирічного конфлікту. За її словами, Росія одна застосувала 6 разів вето для того, щоб перешкодити засудити режим Асада за застосування хімічної зброї в Сирії.