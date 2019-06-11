В США заявили о готовности к очередному саммиту с КНДР

Проведение нового саммита США и Северной Кореи вполне возможно и зависит только от Пхеньяна. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в США готовы на проведение нового саммита.

"Мы готовы, когда они будут готовы. В любое время, когда они захотят", - отметил представитель Белого дома, выступая на конференции газеты The Wall Street Journal.

Он также заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "держит ключ" к проведению двусторонней встречи. Болтон также добавил, что Вашингтон продолжит "кампанию максимального давления", поскольку Пхеньян еще не принял решения отказаться от "погони за ядерным оружием".

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня. Трамп добавил, что он говорил с представителем КНДР о санкциях в отношении Северной Кореи. По словам президента США, обе стороны не собираются подписывать какое-либо соглашения 12 июня.

Как известно, в прошлом году Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР. По итогам Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова.



