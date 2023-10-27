США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії, через атаки на американські військові бази

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що президент США Джо Байден наказав завдати високоточних ударів по двох об’єктах у східній Сирії, які використовували Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.

"Ці високоточні удари в цілях самооборони є відповіддю на серію триваючих і здебільшого невдалих атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном ополченців, які почалися 17 жовтня", - йдеться в повідомленні Пентагону.

У відомстві також зазначили, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають наміру чи бажання брати участь у подальших військових діях, але ці підтримувані Іраном атаки проти американських сил є неприйнятними та мають бути припинені.

"Іран хоче приховати свою участь і заперечувати свою роль у цих нападах на наші сили. Ми їм не дозволимо. Якщо атаки ставлеників Ірану на війська США продовжаться, ми без вагань вживемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу", - заявили в Міноборони США.

Атаки на військові бази США на Близькому Сході

За словами заступника прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера в період з 17 по 24 жовтня військові США на Близькому Сході були більш як 10 разів атаковані дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії. В результаті, було поранено 20 американських військовослужбовців.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.