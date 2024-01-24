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США завдали серії ударів по базах бойовиків в Іраку

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили США завдали серії ударів по трьох об'єктах, які використовують бойовики угрупування "Катаїб Хезболла" в Іраку.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу оборонного відомства США.

"Сьогодні за вказівкою президента (США Джо – ред.) Байдена збройні сили США завдали ударів по трьох об'єктах, що використовуються підтримуваним Іраном угрупуванням ополчення "Катаїб Хезболла" та іншими пов'язаними з Іраном угрупованнями в Іраку. Високоточні удари є прямою відповіддю на серію нападів на персонал США в Іраку та Сирії з боку ополченців, що спонсоруються Іраном", - йдеться в повідомленні глави Пентагону.

За його словами, США не прагнуть ескалації конфлікту в регіоні, але готові вжити подальших заходів для захисту американських громадян.

Що передувало

Американські військовослужбовці отримали легкі поранення, а співробітника іракських сил безпеки було серйозно поранено внаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад, який стався 20 січня. Зазначається, що удар завдавався із застосуванням балістичного озброєння.

З початку війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС у жовтні минулого року, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку і ще 83 рази в Сирії з боку бойовиків, що підтримуються Іраном, зазвичай із застосуванням ракет і ударних безпілотників.

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