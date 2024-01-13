ua en ru
Сб, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені, - ЗМІ

Субота 13 січня 2024 04:14
UA EN RU
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені, - ЗМІ Фото: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Сполучені Штати Америки завдали додаткового удару по силах єменських хуситів у п'ятницю 12 січня. Це сталося через 24 години після першого удару Великої Британії та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Sky News.

Останній удар, нанесений з корабля ВМС США, був націлений на радар хуситів. Інфраструктура радарів була ключовою метою у військових зусиллях США щодо припинення атак хуситів у Червоному морі.

Управління морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) заявило, що отримало повідомлення про два невеликі човни, що прямували за судном більше години.

За даними агентства, жодної зброї помічено не було, але "підозріле наближення" сталося в районі за 80 морських миль на південний схід від Адена в Ємені.

Телеканал руху хуситів "Аль-Масіра" повідомив, що Сполучені Штати та Великобританія здійснили нальоти на столицю Ємену Сану.

Повторна атака відбулася лише через 24 години після того, як американські та британські літаки, кораблі і підводні човни за ніч завдали десятки авіаударів по всій країні, щоб помститися підтримуваним Іраном силам хуситів за місяці нападів на судноплавство в Червоному морі.

Удари по хуситах

У ніч на 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки та кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. Внаслідок одного з ударів виникла пожежа, відео якої з'явилося в інтернеті.

Детальніше про атаку США та Великобританії на хуситів - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми писали, хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.

До речі, президент США Джо Байден вважає, що хуситів слід визнати терористичним угрупуванням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Йемен Сполучені Штати Америки
NEWS
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту