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США затвердили продаж легких торпед Саудівській Аравії, - ЗМІ

Субота 04 січня 2025 00:31
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США затвердили продаж легких торпед Саудівській Аравії, - ЗМІ Фото: Саудівська Аравія отримає партію легких торпед від США (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Саудівській Аравії 20 легких торпед і супутнього обладнання. Підрядником виступив американський виробник озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними Пентагону, головним підрядником виступить компанія RTX.N.

Загальна сума угоди може скласти до 78,5 млн доларів.

RTX Corporation (RTX.N) - аерокосмічна та оборонна компанія, яка надає передові системи та послуги для комерційних, військових та урядових клієнтів по всьому світу. Компанія працює у трьох сегментах: Collins Aerospace, Pratt & Whitney і Raytheon.

Оборонна допомога США країнам світу

Сполучені Штати регулярно надають військову й оборонну допомогу партнерам по всьому світу.

У жовтні Саудівська Аравія анонсувала закупівлю великого пакету американської зброї.

На початку грудня вироблена компанією RTX Corp ракета успішно перехопила запущену з повітря балістичну ракету середньої дальності. Випробування відбулися біля узбережжя біля бази військово-повітряних сил "Андерсен".

Наприкінці грудня Ізраїль уперше застосував американську протиракетну систему THAAD, знищивши запущену з Ємену балістичну ракету.

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