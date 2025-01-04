США затвердили продаж легких торпед Саудівській Аравії, - ЗМІ
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Саудівській Аравії 20 легких торпед і супутнього обладнання. Підрядником виступив американський виробник озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За даними Пентагону, головним підрядником виступить компанія RTX.N.
Загальна сума угоди може скласти до 78,5 млн доларів.
RTX Corporation (RTX.N) - аерокосмічна та оборонна компанія, яка надає передові системи та послуги для комерційних, військових та урядових клієнтів по всьому світу. Компанія працює у трьох сегментах: Collins Aerospace, Pratt & Whitney і Raytheon.
Оборонна допомога США країнам світу
Сполучені Штати регулярно надають військову й оборонну допомогу партнерам по всьому світу.
У жовтні Саудівська Аравія анонсувала закупівлю великого пакету американської зброї.
На початку грудня вироблена компанією RTX Corp ракета успішно перехопила запущену з повітря балістичну ракету середньої дальності. Випробування відбулися біля узбережжя біля бази військово-повітряних сил "Андерсен".
Наприкінці грудня Ізраїль уперше застосував американську протиракетну систему THAAD, знищивши запущену з Ємену балістичну ракету.
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