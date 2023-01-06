США затвердили продаж Фінляндії тактичних ракет та авіаційних бомб на 300 млн доларів

Адміністрація президента США ухвалила рішення продати Фінляндії тактичні ракети класу "повітря - повітря" AIM-9X Block II та керовані авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), а також супутнє обладнання на загальну суму 323,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон .

Загалом Фінляндія запросила продаж 40 ракет AIM-9X Block II та 48 авіаційних бомб AGM-154 JSOW

"Пропонований продаж покращить бойові можливості Фінляндії з точки зору озброєнь класу "повітря - повітря" і "повітря - земля", а також позитивно вплине на відносини США з країнами Північної Європи. Фінляндія має намір використовувати ці озброєння та супутні послуги для застосування своїми винищувачами", - йдеться у документі.

Продаж цих озброєнь "не призведе до зміни базового військового балансу у регіоні", заявили у Пентагоні.

Відповідно до національного законодавства США, дозвіл на виконання нинішніх домовленостей видає Держдепартамент.

Після того, як його було отримано, американська адміністрація повідомила Конгрес про прийняте рішення. Законодавча гілка влади США тепер має 30 днів на вивчення цього військового контракту і його можливе блокування.

Раніше Держдеп схвалив можливий продаж Фінляндії американських керованих ракет GMLRS та іншого обладнання на 535 млн доларів.

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