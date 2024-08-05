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США зацікавлені в добудові енергоблоків Хмельницької АЕС, - депутат

Фото: США зацікавлені в добудові енергоблоків Хмельницької АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб Україна завершила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, в тому числі для збільшення обсягів постачання ядерного палива.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.

"Американці все-таки зацікавлені в добудові 3-го і 4-го енергоблоків, тому що це дасть можливість збільшити об’єми палива, яке ми будемо купувати в них", - зазначив нардеп, маючи на увазі паливо компанії Westinghouse.

 

Крім того, США зацікавлені в будівництві ще двох додаткових блоків Хмельницької АЕС - пʼятого і шостого - за американськими технологіями.

Нагадаємо, під час візиту в Київ спеціальна представниця США Пенні Пріцкер заявила, що будівництво додаткових блоків АЕС - оптимальне рішення для розв'язання проблеми дефіциту потужності.

Раніше уряд України схвалив проєкт добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які готові на 75% та 25% відповідно.

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АЕСХмельницкая АЭС