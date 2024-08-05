ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США зацікавлені в добудові енергоблоків Хмельницької АЕС, - депутат

Понеділок 05 серпня 2024 13:20
UA EN RU
США зацікавлені в добудові енергоблоків Хмельницької АЕС, - депутат Фото: США зацікавлені в добудові енергоблоків Хмельницької АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб Україна завершила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, в тому числі для збільшення обсягів постачання ядерного палива.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.

"Американці все-таки зацікавлені в добудові 3-го і 4-го енергоблоків, тому що це дасть можливість збільшити об’єми палива, яке ми будемо купувати в них", - зазначив нардеп, маючи на увазі паливо компанії Westinghouse.

Крім того, США зацікавлені в будівництві ще двох додаткових блоків Хмельницької АЕС - пʼятого і шостого - за американськими технологіями.

Нагадаємо, під час візиту в Київ спеціальна представниця США Пенні Пріцкер заявила, що будівництво додаткових блоків АЕС - оптимальне рішення для розв'язання проблеми дефіциту потужності.

Раніше уряд України схвалив проєкт добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які готові на 75% та 25% відповідно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕС Хмельницкая АЭС
NEWS
Олімпіада-2024: Ковтун здобув срібну медаль в спортивній гімнастиці
Олімпіада-2024: Ковтун здобув срібну медаль в спортивній гімнастиці
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку