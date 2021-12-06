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В США запустят в космос украинский спутник

Автор: Анна Полисученко

Изготовленный на КБ Южный в городе Днепр спутник "Січ-2-30" отправили в США. В начале следующего года его должны запустить в космос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сторінку Дніпровської митниці.

"Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Січ-2-30" без отклонений от графика. Спутник сделан в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечает глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.

10 января 2022 г. его планируют запустить с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

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NASA