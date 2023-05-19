США запровадили новий пакет санкцій проти Росії

Сьогодні Сполучені Штати Америки розширили обмежувальні економічні заходи проти РФ через її агресію в Україні. Йдеться про новий пакет санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Джанет Єллен.
"Наші колективні зусилля відрізали Росію від ключових ресурсів, необхідних для оснащення її збройних сил, і різко обмежують доходи, які Кремль отримує для фінансування своєї військової машини", - йдеться у заяві.
Міністр додала, що сьогоднішні дії ще більші за можливості Кремля продовжувати агресивну війну в Україні і припинять спроби РФ ухилитися від санкцій.
Зазначається, що санкції запровадили щодо 22 фізичних та 104 юридичних осіб у більш ніж 20 країнах. Вони спрямовані проти тих, хто намагається обійти чи ухилитися від санкцій та інших економічних заходів проти Росії.
Мережа таємних закупівель зброї для армії РФ
У Ліхтенштейні функціонувала компанія Trade Initiative Establishment, яка займалася закупівлею обладнання для виробництва напівпровідників та нанотехнологій для російських організацій. Вони були під обмеженнями США.
Компанія Trade Initiative Establishment (TIE), що базується в Ліхтенштейні, займається закупівлею обладнання для виробництва напівпровідників і нанотехнологій для російських організацій, включених до списку США, принаймні з 2012 року.
Список осіб які потрапили під обмеження США
Мінфін США ввів санкції проти Служби зовнішньої розвідки Росії, Російського державного геологорозвідувального університету ім. Серго Орджонікідзе. Також США ввели санкції проти 223-го і 224-го льотного загонів Міноборони РФ.
Нові санкції США спрямовані на ОПК РФ, а також її гірничодобувний, технологічний і металургійний сектори. Під блокування власності потрапили понад 200 фізичних і юридичних осіб, морські та повітряні судна. Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти дев'яти зареєстрованих у Китаї організацій за зв'язки з Росією.
Сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про нові експортні обмеження проти Росії та Білорусі. Тепер у ці країни буде заборонено ввозити телефони, диктофони та побутову техніку.
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