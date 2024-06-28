США запросили арабських та ізраїльських міністрів на саміт НАТО у Вашингтоні, - FT
Сполучені Штати запросили міністрів закордонних справ Ізраїлю та кількох арабських країн на саміт НАТО, який пройде у Вашингтоні наступного місяця, і тим самим посилили напруженість у зв'язку з війною в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial TImes.
За даними видання, саміт надає президенту США Джо Байдену можливість продемонструвати свою політику зміцнення міжнародних партнерств і альянсів Вашингтона. Але він також продемонструє те, що багато дипломатів вважають протиріччями в позиції Вашингтона щодо України та війни між Ізраїлем і ХАМАСом.
У той час як країни-члени НАТО одностайні в підтримці України в її боротьбі з Росією, багато членів і партнери НАТО глибоко розділені з приводу війни Ізраїлю з ХАМАСом у Газі.
Зазвичай НАТО запрошує на щорічну зустріч хоча б деяких своїх партнерів, але на ювілейний саміт США запросили міністрів закордонних справ із 31 країни, що підтримує партнерські відносини з альянсом, включно з Японією, Австралією і Південною Кореєю, частково для того, щоб запобігти можливій напруженості у зв'язку із запрошенням Ізраїлю.
Серед запрошених арабських країн - Єгипет, Йорданія, Катар, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн.
Саміт НАТО
У столиці США відбудеться ювілейний саміт НАТО, присвячений 75-річчю створення Північноатлантичного альянсу. Ця знаменна подія знаменує собою непорушну прихильність країн-членів справі забезпечення миру і безпеки в Європі та за її межами.
Для України цей саміт має особливе значення. Очікується, що лідери країн НАТО підтвердять свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії.
Як зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Заходу необхідно продемонструвати Росії рішучість вести довгостроковий конфлікт, якщо буде потрібно, і надати Україні всебічну допомогу в її прагненні до свободи й демократії.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що альянс створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та їх фінансування.
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