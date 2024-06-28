США пригласили арабских и израильских министров на саммит НАТО в Вашингтоне, - FT

Соединенные Штаты пригласили министров иностранных дел Израиля и нескольких арабских стран на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в следующем месяце, и тем самым усилили напряженность в связи с войной в Секторе Газа.

По данным издания, саммит предоставляет президенту США Джо Байдену возможность продемонстрировать свою политику укрепления международных партнерств и альянсов Вашингтона. Но он также продемонстрирует то, что многие дипломаты считают противоречиями в позиции Вашингтона по Украине и войне между Израилем и ХАМАСом.

В то время как страны-члены НАТО единодушны в поддержке Украины в ее борьбе с Россией, многие члены и партнеры НАТО глубоко разделены по поводу войны Израиля с ХАМАСом в Газе.

Обычно НАТО приглашает на ежегодную встречу хотя бы некоторых своих партнеров, но на юбилейный саммит США пригласили министров иностранных дел из 31 страны, поддерживающей партнерские отношения с альянсом, включая Японию, Австралию и Южную Корею, отчасти для того, чтобы предотвратить возможную напряженность в связи с приглашением Израиля.

Среди приглашенных арабских стран - Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.