США запропонують екс-главу Mastercard на посаду президента Світового банку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, президент США Джо Байден несподівано запропонує екс-главу Mastercard наступним президентом Світового банку, оскільки Вашингтон планує спонукати кредитора розширювати свою фінансову потужність і протистояти глобальним проблемам, таким як зміна клімату та охорона здоров’я.

Банга "провів понад три десятиліття, створюючи та керуючи успішними глобальними компаніями, які створюють робочі місця та приносять інвестиції в економіки, що розвиваються, і керуючи організаціями в періоди фундаментальних змін", - сказав Байден.