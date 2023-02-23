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США запропонують екс-главу Mastercard на посаду президента Світового банку

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США, Четвер 23 лютого 2023 17:57
США запропонують екс-главу Mastercard на посаду президента Світового банку Фото: екс-гендиректор Mastercard Аджай Бангу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

США висунуть колишнього головного виконавчого директора Mastercard Аджая Бангу на посаду президента Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, президент США Джо Байден несподівано запропонує екс-главу Mastercard наступним президентом Світового банку, оскільки Вашингтон планує спонукати кредитора розширювати свою фінансову потужність і протистояти глобальним проблемам, таким як зміна клімату та охорона здоров’я.

Банга "провів понад три десятиліття, створюючи та керуючи успішними глобальними компаніями, які створюють робочі місця та приносять інвестиції в економіки, що розвиваються, і керуючи організаціями в періоди фундаментальних змін", - сказав Байден.

Нині Банга працює віце-президентом американської інвестиційної компанії General Atlantic LP. До цього він десять років був президентом і генеральним директором Mastercard. Він також обіймав різні посади в Citigroup Inc., у тому числі і як генеральний директор Азійсько-тихоокеанський регіону.

Нагадаємо, нещодавно нинішній президент Світового банку Девід Малпас заявив про намір залишити свою посаду наприкінці червня.

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