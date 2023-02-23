США предложат экс-главу Mastercard на пост президента Всемирного банка
США выдвинут бывшего главного исполнительного директора Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, президент США Джо Байден неожиданно предложит экс-главу Mastercard следующим президентом Всемирного банка, поскольку Вашингтон планирует побудить кредитора расширять свою финансовую мощность и противостоять глобальным проблемам, таким как изменение климата и здравоохранение.
Банга "провел более трех десятилетий, создавая и управляя успешными глобальными компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся экономики и руководя организациями в периоды фундаментальных изменений", - сказал Байден.
В настоящее время Банга работает вице-президентом американской инвестиционной компании General Atlantic LP. До этого он десять лет являлся президентом и генеральным директором Mastercard. Он также занимал разные должности в Citigroup Inc., в том числе и как генеральный директор Азиатско-Тихоокеанского региона.
Напомним, недавно нынешний президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил о намерении покинуть свой пост в конце июня.
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