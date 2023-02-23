США предложат экс-главу Mastercard на пост президента Всемирного банка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, президент США Джо Байден неожиданно предложит экс-главу Mastercard следующим президентом Всемирного банка, поскольку Вашингтон планирует побудить кредитора расширять свою финансовую мощность и противостоять глобальным проблемам, таким как изменение климата и здравоохранение.

Банга "провел более трех десятилетий, создавая и управляя успешными глобальными компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся экономики и руководя организациями в периоды фундаментальных изменений", - сказал Байден.