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США предложат экс-главу Mastercard на пост президента Всемирного банка

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США, Четверг 23 февраля 2023 17:57
США предложат экс-главу Mastercard на пост президента Всемирного банка Фото: экс-гендиректор Mastercard Аджай Бангу (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

США выдвинут бывшего главного исполнительного директора Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, президент США Джо Байден неожиданно предложит экс-главу Mastercard следующим президентом Всемирного банка, поскольку Вашингтон планирует побудить кредитора расширять свою финансовую мощность и противостоять глобальным проблемам, таким как изменение климата и здравоохранение.

Банга "провел более трех десятилетий, создавая и управляя успешными глобальными компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся экономики и руководя организациями в периоды фундаментальных изменений", - сказал Байден.

В настоящее время Банга работает вице-президентом американской инвестиционной компании General Atlantic LP. До этого он десять лет являлся президентом и генеральным директором Mastercard. Он также занимал разные должности в Citigroup Inc., в том числе и как генеральный директор Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, недавно нынешний президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил о намерении покинуть свой пост в конце июня.

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