ua en ru
Пт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США запропонували зустріч у тристоронньому форматі в Еміратах, - Зеленський

12:15 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
США запропонували зустріч у тристоронньому форматі в Еміратах, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Американська сторона ініціювала переговори з Україною у тристоронньому форматі - і вже визначилась із місцем проведення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

США запропонували провести підготовчу зустріч на технічному рівні - у тристоронньому форматі.

"Щодо трьохсторонньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в трьохсторонньому форматі зустрітися на технічному рівні", - заявив президент.

США запропонували зустріч у тристоронньому форматі в Еміратах, - ЗеленськийФото: президент України Володимир Зеленський назвав місце тристоронної зустрічі (інфографіка РБК-Україна)

Місцем проведення американська сторона визначила Об'єднані Арабські Емірати. Зараз Україна чекає від Вашингтона пропозиції щодо дати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло: країни Близького Сходу вже контактували з Росією щодо перемир'я в Чорному морі. Зеленський тоді підтвердив, що Київ очікує на результати цих контактів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський
Новини
Країни Близького Сходу контактують з РФ щодо перемир'я в Чорному морі, - Зеленський
Країни Близького Сходу контактують з РФ щодо перемир'я в Чорному морі, - Зеленський
Аналітика
У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем