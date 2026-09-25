США запропонували зустріч у тристоронньому форматі в Еміратах, - Зеленський

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Американська сторона ініціювала переговори з Україною у тристоронньому форматі - і вже визначилась із місцем проведення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

США запропонували провести підготовчу зустріч на технічному рівні - у тристоронньому форматі. "Щодо трьохсторонньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в трьохсторонньому форматі зустрітися на технічному рівні", - заявив президент. Фото: президент України Володимир Зеленський назвав місце тристоронної зустрічі (інфографіка РБК-Україна) Місцем проведення американська сторона визначила Об'єднані Арабські Емірати. Зараз Україна чекає від Вашингтона пропозиції щодо дати.