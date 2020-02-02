США запретили въезд для иностранцев, недавно посещавших Китай

США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США.



Отмечается, что ограничения не затронут только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны,

"В ответ на растущую угрозу нового коронавируса и для минимизации риска его распространения в Соединенных Штатах, Министерство внутренней безопасности США сегодня начнет применять ограничения на все пассажирские рейсы в Соединенные Штаты, перевозящие лиц, которые недавно путешествовали в КНР", - говорится в сообщении.

Кроме того, граждане США, которые находились в провинции Хубэй в течение 14 дней с момента их возвращения, будут подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней, чтобы обеспечить им надлежащую медицинскую помощь и медицинский осмотр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев.

РБК-Украина писало, что Китай планирует поддержать банковскую систему путем вливания в экономику 1,2 трлн юаней (173 млрд долларов), чтобы преодолеть негативные экономические последствия вспышки нового коронавируса.