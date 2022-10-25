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В США занепокоєні посиленням союзу Росії та Ірану

Фото: заступниця помічника держсекретаря з Іраку, Ірану та громадської дипломатії Джен Гавіто (Wikimedia)
Автор: Антон Малиновський

В Державному департаменті США занепокоєні посиленням союзу Ірану та Росії, який вже призвів до поставок бойових дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ заступниці помічника держсекретаря по Іраку, Ірану та громадської дипломатії Джен Гавіто, який цитує Alarabiya News.

Виступаючи на заході щодо Іраку в Атлантичній раді, Гавіто високо оцінила голосування країни в ООН про засудження незаконної анексії Росією українських територій. Також вона згадала про постачання Іраном бойових БПЛА для РФ.

"Ми стурбовані поглибленням російсько-іранського союзу, про що свідчать нещодавні постачання іранських БПЛА, які Росія використала для знищення громадської інфраструктури в Україні", - сказала американська дипломатка.

Нагадаємо, що українська розвідка повідомляє, що окрім безпілотників, Іран постачає Росії бронежилети та шоломи, а також персонал для навчання військових управлінню "Шахедами".

Іран ці заяви заперечує і каже, що готовий направити в Україну експертів, які перевірять факт використання Росією цих дронів-камікадзе.

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