США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках, - WP

Администрация президента Соединенные Штатов Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на американских банковских счетах. Решение было принято министром финансов Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
По данным Международного валютного фонда, центральный банк Афганистана по состоянию на апрель держал резервные активы на сумму 9,4 млрд долларов. Это составляет около трети годового объема производства страны.
Большая часть резервов в настоящее время находится за пределами Афганистана, сказал один из источников. Миллиарды долларов хранятся в Соединенных Штатах, но точная сумма неясна.
"Любые активы Центрального банка, которое имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для талибов",- рассказал один из источников.