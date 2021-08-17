США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках, - WP

Администрация президента Соединенные Штатов Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на американских банковских счетах. Решение было принято министром финансов Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

По данным Международного валютного фонда, центральный банк Афганистана по состоянию на апрель держал резервные активы на сумму 9,4 млрд долларов. Это составляет около трети годового объема производства страны.

Большая часть резервов в настоящее время находится за пределами Афганистана, сказал один из источников. Миллиарды долларов хранятся в Соединенных Штатах, но точная сумма неясна.

"Любые активы Центрального банка, которое имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для талибов",- рассказал один из источников.