США закрывают свои порты для российских кораблей, - Байден

"Я объявляю о том, что Соединенные Штаты будут также запрещать заход российских кораблей в порты, как сделала Европа. Ни один корабль под российским флагом не сможет пришвартоваться ни в одном из наших портов. Это очень важный шаг, согласованный с европейскими партнерами, Канадой и другими странами", - заявил он.

По его словам, Вашингтон не знает, сколько продлится война России против Украины, но продолжит поддерживать Киев боеприпасами, военным оборудованием и всем необходимым.