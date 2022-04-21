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США закрывают свои порты для российских кораблей, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России. Теперь российским кораблям будет запрещено заходить в американские порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента США Джо Байдена.

"Я объявляю о том, что Соединенные Штаты будут также запрещать заход российских кораблей в порты, как сделала Европа. Ни один корабль под российским флагом не сможет пришвартоваться ни в одном из наших портов. Это очень важный шаг, согласованный с европейскими партнерами, Канадой и другими странами", - заявил он.

По его словам, Вашингтон не знает, сколько продлится война России против Украины, но продолжит поддерживать Киев боеприпасами, военным оборудованием и всем необходимым.

Напомним, ранее Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 800 млн долларов, которая будет включать поставки тяжелой артиллерии.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденСанкции против России