В США закрыли военную базу из-за угрозы взрыва

Военную базу военно-морских сил США Naval Support Activity Bethesda, расположенную в штате Мэриленд, закрыли. Поскольку поступила угроза взрыва и активного стрелка на территории базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу базы .

"Расследуется угроза взрыва бомбы в десятом корпусе и угроза активного стрелка. Все ворота закрыты для движения транспорта, не связанного с чрезвычайными ситуациями", - говорится в сообщении.

На военную базу поступил анонимный звонок о том, что в одном из зданий находится бомба.

На место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности.

"База оцеплена. Весь персонал должен укрыться на месте. Все ворота закрыты для движения транспорта, не связанного с чрезвычайными ситуациями. Просьба к населению избегать этой территории", - говорится в сообщении.