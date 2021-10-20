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В США закрыли военную базу из-за угрозы взрыва

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Среда 20 октября 2021 16:49
В США закрыли военную базу из-за угрозы взрыва Фото: В США закрыли военную базу из-за угрозы взрыва (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Военную базу военно-морских сил США Naval Support Activity Bethesda, расположенную в штате Мэриленд, закрыли. Поскольку поступила угроза взрыва и активного стрелка на территории базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу базы.

"Расследуется угроза взрыва бомбы в десятом корпусе и угроза активного стрелка. Все ворота закрыты для движения транспорта, не связанного с чрезвычайными ситуациями", - говорится в сообщении.

На военную базу поступил анонимный звонок о том, что в одном из зданий находится бомба.

На место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности.

"База оцеплена. Весь персонал должен укрыться на месте. Все ворота закрыты для движения транспорта, не связанного с чрезвычайными ситуациями. Просьба к населению избегать этой территории", - говорится в сообщении.

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