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У США закрили військову базу через загрозу вибуху

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Середа 20 жовтня 2021 16:49
У США закрили військову базу через загрозу вибуху Фото: у США закрили військову базу через загрозу вибуху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Військову базу Військово-Морських сил США Naval Support Activity Bethesda, розташовану в штаті Меріленд, закрили. Оскільки надійшла загроза вибуху і активного стрілка на території бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бази.

"Розслідується загроза вибуху бомби в десятому корпусі і загроза активного стрілка. Всі ворота закриті для руху транспорту, не пов'язаного з надзвичайними ситуаціями", - йдеться в повідомленні.

На військову базу надійшов анонімний дзвінок про те, що в одній з будівель знаходиться бомба.

На місце події прибули співробітники Служби безпеки.

"База оточена. Весь персонал повинен сховатися на місці. Всі ворота закриті для руху транспорту, не пов'язаного з надзвичайними ситуаціями. Прохання до населення уникати цієї території", - йдеться в повідомленні.

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Сполучені Штати Америки Військова база
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