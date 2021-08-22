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США заказали коммерческие самолеты для помощи в эвакуации из Афганистана

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты попросили шесть коммерческих авиакомпаний помочь в транспортировке людей после их эвакуации из Афганистана. Поскольку Вашингтон стремится ускорить темпы отъезда американцев и подвергающихся риску афганцев из Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пентагон заявил, что он попросил 18 гражданских самолетов из United Airlines, American Airlines, Delta Air и других авиакомпаний для перевозки людей из временных пунктов после их высадки из Афганистана, опираясь на индустрию, к которой он в последний раз обращался во время войны в Ираке в 2003 году.

Этот шаг подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Вашингтон при проведении эвакуации после стремительного захвата власти талибами, и стал лишь третьим случаем, когда американские военные задействовали гражданские самолеты.

"Нам нужно больше самолетов", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines и частная компания Omni Air предоставят по три самолета, два - Hawaiian Airlines и еще четыре самолета выделит United Airlines.

American Airlines и Delta заявили, что начнут полеты по оказанию помощи в понедельник, 23 августа, и, наряду с другими перевозчиками, приветствовали призыв оказать помощь американским военным в условиях гуманитарного кризиса.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистан